Москва неоднократно предупредила Киев о жестком ответе на возможные провокации на День Победы. Эти слова России должен услышать весь мир. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность осознать важность момента. Так дипломат сказала в интервью ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва сделала соответствующее предупреждение, так как РФ понимает угрозы со стороны коллективного Запада. Дипломат считает, что лидеры стран региона могут вновь «не увидеть человеконенавистнической логики» со стороны нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.
«Ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», — заключила Мария Захарова.
Перемирие между Москвой и Киевом продлится с 9 по 11 мая. С соответствующей инициативой обратилась американская сторона. Москва и Киев также проведут обмен пленными в эти даты.