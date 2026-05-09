Пентагон рассекретил данные о преследовании НЛО, который разделился и ушёл от погони

Пентагон опубликовал данные о случае преследования сверхскоростного неопознанного объекта в конце 2025 года. Согласно документам, высокопоставленные сотрудники разведки США и федеральные агенты использовали вертолёты и тепловизионные камеры FLIR для поиска аномалий в горном массиве и зафиксировали «раскалённый» шар, совершавший манёвры, недоступные земной технике.
«Пост наблюдения подтвердил визуальный контакт и передал, что зафиксировал через FLIR шар, описанный как “раскалённый”, который завис на уровне земли, прежде чем начать движение. Пост сообщил, что шар направился на восток, затем на юг на высокой скорости, после чего разделился на два объекта», — говорится в показаниях свидетеля, которые изучило РИА Новости.
Как утверждается, в ходе преследования объект за считаные секунды преодолел более 20 миль (32 км), продемонстрировав полное техническое превосходство над авиацией США.
Позднее экипаж и наземные посты зафиксировали «рой» из десятков хаотично движущихся огней и группы оранжевых сфер, которые синхронно вспыхивали и гасли в непосредственной близости от американских военных самолётов, пишет агентство.
8 мая в Пентагоне начали публиковать рассекреченные материалы об НЛО и аномальных явлениях.