Биржевые цены на газ в европейских странах продолжают расти

Стоимость газа на европейских торговых площадках увеличилась на 1%, следует из данных лондонской биржи.
Согласно статистике ICE, июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали сессию с отметки в $546,4 за 1 тыс. кубометров.
С самого открытия биржи котировки демонстрируют колебания вблизи уровня в $540. В ходе торгового дня ценовой максимум уже достигал показателя в $550,2.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 2% и превысили $540 за 1 тыс. кубометров.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал Евросоюз за подход к энергетической политике, указав на нехватку базовых данных о поставках топлива.