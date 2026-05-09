Запад не сможет изменить тот факт, что мир от нацизма спас советский солдат. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на ряд заявлений западных политиков, сделанных ими накануне Дня Победы.
Захарова отметила, что Генеральный секретариат Совета ЕС в своём пресс-релизе выдал историческую «базу», полностью проигнорировав праздник Победы на своём сайте и указав, что европейцы намерены отмечать День Европы — 76-летие с момента Декларации Шумана. В то же время Кая Каллас заявила, что Эстония не празднует 9 мая День Победы, а президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая отмечается «грандиозная победа Америки над тиранией и злом в Европе».
«Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить. “Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним”. День Победы 9 мая был и будет за нами!» — резюмировала Захарова на фоне этих заявлений.
Также Захарова высказалась по поводу того, что канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, однако в своем обращении не упомянул о решающей роли Красной Армии, что вызвало критику в соцсетях.
Тем не менее на Западе тоже празднуют День Победы и чтят подвиг советских солдат.
