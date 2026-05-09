В Кремле проходит ужин с участием Путина, Лукашенко, Токаева и Мирзиеева

В Москве, в стенах Кремля, проходит рабочий ужин, в которой принимают участие лидеры России, Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», ссылающийся на свои источники в администрации белорусского лидера.
По его информации, к президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко на ужине также присоединились Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.
Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын также направил президенту России поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше