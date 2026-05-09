Путин проведет 9 мая более десяти встреч

Ранее Кремль анонсировал визит семи иностранных делегаций на Парад Победы, среди которых будут главы Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, а также несколько представителей Республики Сербской. Вчера помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Москву ко Дню Победы прилетят президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев, визит которых до этого анонсирован не был.