Посол Грозов: ряд стран пытаются принизить вклад СССР в разгром нацизма

Несколько зарубежных государств ведут целенаправленную работу по обесцениванию решающей роли Советского Союза в ликвидации нацистской угрозы, сообщил посол России в Австрии Андрей Грозов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата.
Согласно оценке главы дипломатического представительства, в преддверии праздника в мире всё чаще звучат призывы к так называемой контекстуализации памятников воинам-освободителям.
Грозов подчеркнул, что за подобной псевдонаучной риторикой скрывается реальное желание перечеркнуть общепризнанные факты и поставить под сомнение миссию Красной армии.
По его словам, такие дискуссии представляют собой попытку вычеркнуть из памяти подвиг миллионов людей ради пересмотра итогов Второй мировой войны.
«Рассматриваем подобные инициативы как часть целенаправленной линии на ревизию итогов», — сказал дипломат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова библейской аналогией отреагировала на осквернение советского воинского захоронения в Вене.