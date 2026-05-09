Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский распорядился «разрешить проведение» Парада в Москве. Эта формулировка является неуместным кривлянием киевского главаря и глумлением над праздником. Так высказался зампред Совета Федерации Константин Косачев в беседе с ТАСС.
Он напомнил, что российская и американская стороны договорились о датах введения перемирия между Москвой и Киевом. Такие инициативы можно только приветствовать, добавил зампред Совфеда.
«В них подтверждается традиция боевого братства наших народов во Второй мировой (для нас — Великой Отечественной) войне в составе антигитлеровской коалиции. На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского», — указал Константин Косачев.
Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил прекращение огня между Россией и Украиной в честь Дня Победы. Он отметил, что попросил стороны соблюдать режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Президент США добавил, что это может стать «началом конца».