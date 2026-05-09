В Совфеде назвали неуместными заявления Зеленского о Параде: киевский главарь глумится над праздником Победы

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил прекращение огня между Россией и Украиной в честь Дня Победы. Он отметил, что попросил стороны соблюдать режим тишины на 9, 10 и 11 мая. Президент США добавил, что это может стать «началом конца».