Косачев назвал кривлянием указ Зеленского, «разрешающий» парад в Москве

Указ украинского президента Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве является кривлянием и глумлением над священным праздником Победы. Такое мнение в пятницу, 8 мая, высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

— Договоренности президентов России и Соединенных Штатов в преддверии Дня Победы можно только приветствовать. В них подтверждается традиция боевого братства наших народов во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции. На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского, своим «указом о параде в Москве» продолжающего глумиться над священным праздником и для большинства украинцев, — цитирует его ТАСС.

Владимир Зеленский подписал указ, «разрешающий провести парад 9 мая в Москве». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что Москва не нуждается в чьем-либо разрешении для проведения запланированных торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между РФ и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он сообщил, что это его предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили.

Позже Москва и Киев подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше