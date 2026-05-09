Замглавы МИД Алимов: Россия не поддержит резолюцию США и Бахрейна по Ирану

Москва призывает Соединённые Штаты и Бахрейн отозвать свой проект резолюции по Ирану в Совете Безопасности ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.
Об этом дипломат сообщил в интервью газете «Известия».
На столе переговоров также сохраняется российско-китайский проект, призывающий стороны к отказу от применения силы и обеспечению свободы судоходства.
Заместитель министра пояснил, что Москва не может поддержать американо-бахрейнскую инициативу и призывает не форсировать решения по ней.
По его словам, российские дипломаты пока не видят потенциала у предложенного документа и рассчитывают на политическое урегулирование ситуации.
«Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его», — сказал Алимов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин предупреждали о последствиях решения иранского вопроса силой.