Фицо заявил, что украинский конфликт близится к завершению

7 мая госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным передаст ему послание от украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в настоящее время нужно поддерживать контакты со всеми сторонами, и европейские политики должны быть заинтересованы в участии в переговорах, где будет заключаться мирное соглашение.