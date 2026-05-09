Фицо заявил, что украинский конфликт близится к завершению

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 8 мая, высказался, что конфликт на Украине близится к окончанию.

— Я убежден, что мы приближаемся к концу российско-украинского конфликта. Основное послание, которое я хочу передать российскому президенту Владимиру Путину, основное слово — диалог. Мы должны встречаться и говорить вместе. Я сторонник любого вида перемирия. Считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры, — заявил он журналистам после прибытия в Москву, передает РИА Новости.

7 мая госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным передаст ему послание от украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в настоящее время нужно поддерживать контакты со всеми сторонами, и европейские политики должны быть заинтересованы в участии в переговорах, где будет заключаться мирное соглашение.

Политолог Константин Блохин высказался, что после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии Фицо взял на себя роль «мостика» между Европой и РФ, которую ранее выполнял венгерский премьер-министр.

Говоря о содержании возможного послания, он выразил сомнения в его миротворческом потенциале. По мнению эксперта, Зеленский вряд ли предложит Путину что-то новое.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
