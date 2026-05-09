Усиленная охрана, безумная пресс-конференция и тяжёлая весогонка: что окружает чемпионский бой Чимаева со Стриклендом

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд не скрывали взаимной неприязни при подготовке к поединку за титул в среднем весе на турнире UFC 328 в Ньюарке. Первая встреча бойцов на пресс-конференции едва не завершилась дракой. Во время общения с журналистами соперники обменивались жёсткими оскорблениями. А на битве взглядов уроженец Чечни ударил американца ногой, после чего в потасовку вынуждены были вмешаться сотрудники безопаcности.
Дана Уайт сорвал джекпот, когда увидел подписи Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда под контрактами на совместный поединок на турнире UFC 328 в Ньюарке. Противостояний, подобных этому, в промоушене не было со времён битвы Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в 2018-м.
С тех пор лига долгие годы безуспешно пыталась вырастить звезду, подобную ирландцу, развивала географию присутствия и привлекала внимание нецелевой аудитории исключительно масштабом площадки проведения вечера боёв: провели турнир в «Сфере», а летом готовятся покорить лужайку Белого дома. Однако организовать соперничество, выходящее за рамки октагона, лиге не удавалось — Чимаев и Стрикленд сделали всё сами.
Их вражда длится уже не первый год, а заочные пикировки в СМИ и соцсетях настолько перешли грань этики и морали, что Дана Уайт не просто расселил бойцов по разным отелям, но и приставил к ним дополнительную охрану. Несмотря на повышенные меры безопасности, у бойцов был шанс встретиться лицом к лицу без зрителей. За три недели до выхода в октагон американец вышел из себя после обещаний чемпиона убить того в уличной драке и приехал к залу Santo Studio, где поджидал оппонента.
«Я был в 10 минутах от твоего спортзала. Ты должен был знать, где я нахожусь. Какая-то часть меня считала, что ты придёшь. Я последний чувак в Америке, которому тебе стоило бы угрожать», — говорил Стрикленд.
Впрочем, к провокациям уровня Макгрегора восьмилетней давности никто из нынешних противников так и не прибегнул, продолжив раскручивать бой исключительно в медиапространстве.
Незадолго до медиадня чеченец даже опубликовал видео, где избивает Шона на спаррингах, а на все угрозы претендента и усиление охраны отвечал с юмором.
«Он быстро убегает в отель после (общения с) медиа. Я контролирую этого парня. Буду рад, если он сможет что-то показать в бою… Я из Чечни. У нас через каждые 100 м можно увидеть военных с автоматами Калашникова. Меня не волнует, сколько здесь людей, сколько охраны, — это всё для безопасности Шона», — говорил Чимаев.
Сам же американец при общении с прессой не переставал обвинять соперника в трусости и критиковал за стиль.
«Мне грустно, что мне придётся иметь дело с парнем, который хочет отодрать мою ногу. Не хочу ложиться на спину с мужиком, я таким не увлекаюсь», — рассуждал Стрикленд.
Настоящая жара началась на пресс-конференции, куда Дана Уайт пригласил в качестве дополнительной охраны сотрудников полиции в бронежилетах и с оружием. Уже при выходе обоих атлетов на сцену Хамзат подозвал Шона характерным жестом.
«Разнесу тебя, буду твоим папочкой в клетке. Ты будешь плакать. Он просто очередной цыплёнок, я снесу его голову, просто раздавлю её», — начал россиянин.
В дальнейшем обладатель пояса вёл треш-ток на уже знакомые публике темы: совместные тренировки в зале Xtreme Couture и детская травма соперника, который пережил домашнее насилие.
«Посмотри на его лицо, он сейчас заплачет. Отец избивал его каждый день, поэтому у него проблемы с психикой. Он сейчас заплачет и никогда меня не победит. Я твой папочка, слушайся папочку. Америка тебя не любит, тебя любит только твой папочка. Он избивал тебя, и я тебя тоже изобью. Ты станешь бомжом, будешь попрошайничать на улицах Вегаса», — говорил Чимаев.
Американец общался более эмоционально и несколько раз вставал с места, пытаясь сблизиться, но в его стратегии тоже не нашлось новых заходов. Стрикленд затрагивал тему религии, обвинял соперника в связях с диктатором и называл его трусом, вспоминая спарринги многолетней давности.
«Я лучше буду бедным, буду жить в трейлере и сохраню своё достоинство, чем даже ненадолго окажусь в его шкуре. Ты продался за гелендваген», — говорил Шон.
Их эмоциональный треш-ток практически не дал возможности пообщаться с прессой участникам со-главного события Джошуа Вану и Тацуро Таире, которому журналисты задали всего по одному вопросу за 25 минут пресс-конференции.
Накал страстей между бойцами даже вынудил уточнить у Даны Уайта, будет ли по итогам общения битва взглядов. Ранее глава UFC не исключал, что может отменить традиционный стердаун, но в итоге не смог обделить публику.
«По словам моего психотерапевта, я социопат. Почему бы мне не устроить это?» — посмеялся Уайт.
Оказавшись лицом к лицу, атлеты снова обменялись репликами, после чего Чимаев выбросил удар ногой и заставил публику взреветь. Продолжить потасовку не дали только вмешавшиеся охранники, которые не без труда увели обоих спортсменов со сцены.
«Я разобью ему лицо. Мне нравится смотреть ему в глаза. Этот парень напуган, я знаю это. И он это знает тоже», — пояснил Хамзат эпизод с ударом.
Однако оставшееся время до поединка для него сложилось непросто. По словам его друга и спарринг-партнёра Армана Царукяна, чтобы уложиться в лимиты полусреднего веса, чемпион согнал 21 кг, отчего на официальной церемонии взвешивания он не проронил ни слова.