Власти Австралии начиная с 2022 года суммарно потратили на военную поддержку киевского режима около $1,2 млрд, заявил посол России в Австралии Михаил Петраков.
Руководитель дипломатического представительства пояснил, что общий размер выделенных средств превысил отметку в 1,7 млрд австралийских долларов.
По его словам, в пересчёте по текущему курсу эта цифра соответствует $1,2 млрд.
«С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима», — сказал Петраков.