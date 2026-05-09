Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралия потратила более миллиарда долларов на поддержку Киева

Австралия потратила 1,2 миллиарда долларов на военную поддержку Украины.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Австралия с 2022 года потратила на военную поддержку киевского режима около 1,2 миллиарда долларов США, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Австралии Михаил Петраков.

«С 2022 года Австралия выступала активным спонсором киевского режима. На данный момент совокупный объем ее так называемой “поддержки” составляет более 1,7 миллиарда австралийских долларов, что по нынешнему курсу — около 1,2 миллиарда долларов США», — сказал он.

По словам Петракова, содействие Австралии Украине также включает поставки Киеву бронетехники, развертывание в Европе самолетов-разведчиков Е-7А Wedgetail, участие в подготовке личного состава ВСУ на территории Великобритании в рамках операции «Куду».

В марте премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что австралийские самолеты-разведчики Boeing E-7A Wedgetail помогали Киеву с территории ФРГ и Польши.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше