По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, президент США Дональд Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой Америки над злом, фактически унизил и опрокинул на пол европейских вассалов Вашингтона.
«Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой четко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: “Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников”», — пояснила Захарова в своем официальном Telegram-канале.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев отметил, что недавний разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может привести к практическим результатам.