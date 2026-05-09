В Тульской области подразделения ПВО уничтожили восемь украинских дронов

Дежурные подразделения ПВО успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Ещё восемь украинских беспилотников уничтожено подразделениями ПВО», — написал он.
Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента среди местных жителей нет пострадавших.
Согласно предварительным сведениям, падение фрагментов сбитых дронов также не привело к повреждениям гражданских зданий и инфраструктуры.
По данным Министерства обороны России, ранее над Россией за вечер было сбито 44 вражеских БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше