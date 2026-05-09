Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление по случаю Дня Победы. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын выразил надежду, что Россия продолжит свою великую победоносную историю. Также он коснулся корейско-российских отношений и пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в работе по защите интересов Российской Федерации.
В то же время президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и народам зарубежных стран в связи с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
