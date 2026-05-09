На всей территории Пензенской области объявили угрозу атаки беспилотников

Специальный режим беспилотной опасности начал действовать на всей территории Пензенской области.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал глава региона.
Мельниченко уточнил, что в целях обеспечения безопасности введены временные ограничения в работе мобильного интернета.
Ранее дежурные подразделения ПВО успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше