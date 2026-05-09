Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву

Трамп отправит делегацию в Москву, если это поможет урегулированию на Украине.

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы направить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Хозяин Белого дома также допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной. По его мнению, обе стороны довольны прекращением огня.

«Я бы хотел увидеть значительное продление», — добавил Трамп.

Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил о согласии России на инициативу президента США о перемирии с 9 по 11 мая. Он также уточнил, что Москва и Киев договорились об обмене пленными по тысяче человек с каждой стороны.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился на режим тишины. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.

В конце апреля президент России Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома. Он проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Лидеры стран также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше