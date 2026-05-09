ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы направить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Хозяин Белого дома также допустил возможность продления перемирия между Россией и Украиной. По его мнению, обе стороны довольны прекращением огня.
«Я бы хотел увидеть значительное продление», — добавил Трамп.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил о согласии России на инициативу президента США о перемирии с 9 по 11 мая. Он также уточнил, что Москва и Киев договорились об обмене пленными по тысяче человек с каждой стороны.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился на режим тишины. Он утверждает, что поручил оперативно подготовить все необходимое для обмена пленными.
В конце апреля президент России Владимир Путин провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома. Он проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Лидеры стран также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами глава киевского режима пытается затянуть конфликт.