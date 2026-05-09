Косачев назвал «кривлянием» указ Зеленского о параде в Москве

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев резко высказался о заявлении Владимира Зеленского, связанном с проведением парада Победы в Москве.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев резко высказался о заявлении Владимира Зеленского, связанном с проведением парада Победы в Москве. В комментарии ТАСС сенатор назвал подобные формулировки «неуместным кривлянием» и глумлением над праздником.

По словам Косачева, на фоне переговорных контактов между Россией и США подобные заявления выглядят особенно контрастно. Он отметил, что договорённости между президентами двух стран в преддверии 9 Мая можно оценивать положительно, поскольку они, по его мнению, напоминают о союзническом взаимодействии времён Второй мировой войны.

Сенатор заявил, что День Победы остаётся значимой датой не только для России, но и для большинства жителей Украины. При этом он подверг критике действия украинского руководства, связав их с попытками политической демонстрации на фоне памятной даты.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва поддержала инициативу президента США Дональд Трамп о временном перемирии с Украиной в период с 9 по 11 мая. По его словам, стороны также согласовали проведение обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Тема возможного перемирия и обмена пленными обсуждается на фоне продолжающихся дипломатических контактов и заявлений сторон о необходимости гуманитарных шагов в период памятных мероприятий, связанных с годовщиной Победы во Второй мировой войне.

В российских политических кругах подчёркивают, что празднование 9 Мая традиционно рассматривается как один из ключевых государственных символов, а любые публичные заявления вокруг этой даты вызывают широкий общественный и политический резонанс.

