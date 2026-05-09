Лукашенко осудил тех «товарищей», кто бросил Победу под ноги

Ранее Life.ru писал, что в Берлине 8 и 9 мая вновь ввели ограничения на демонстрацию российской и советской символики у военных мемориалов. Запрет действует с утра 8 мая до вечера 9 мая. Ограничения коснулись советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Под запрет попали георгиевские ленты, российские флаги, военная форма, а также буквы V и Z.