Алимов: РФ не поддержит резолюцию США и Бахрейна по Ирану в СБ ООН

«Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа», — приводит слова дипломата газета «Известия».
Алимов добавил, что Россия не поддержит этот проект по Ормузскому проливу. Позиция Москвы остаётся неизменной.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские удары в Ормузском проливе не относятся к операции «Эпическая ярость». По его словам — действия Вашингтона стали ответом на атаку со стороны Ирана.
