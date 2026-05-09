Трамп хочет увидеть значительное продление перемирия России и Украины

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая.
«Я бы хотел увидеть значительное продление», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».