Трамп заявил о готовности направить делегацию США в Москву

Американская администрация готова направить своих представителей в Москву для участия в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
Его слова приводит РИА Новости.
Трамп пояснил, что согласился бы на отправку специальной переговорной группы в Москву, если бы это действительно принесло пользу.
«Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет», — сказал глава государства.
Ранее Трамп не исключил возможность продления режима прекращения огня в зоне украинского конфликта.