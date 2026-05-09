Житель Нарвы рассказал, что почти каждый день покупает продукты в России

Житель Нарвы рассказал, что почти ежедневно ходит в Ивангород за продуктами.

ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 9 мая — РИА Новости. Житель эстонской Нарвы Сергей рассказал РИА Новости, что почти каждый день переходит границу с Россией, чтобы купить для себя качественные продукты.

Мужчина рассказал, что пересек границу и прибыл в Ивангород, чтобы посмотреть концерт «Берега Победы». Он состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Концерт будет видно и слышно на двух берегах реки — с российской и эстонской стороны.

«Я прихожу почти каждый день… Продукты покупаю, качественные продукты… Ну и здесь энергетика другая, даже не передать словами, как только пересекаешь границу», — сказал собеседник агентства.

Накануне на погранпереходе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом выстроились многочасовые очереди.