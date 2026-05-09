Fars: в Ормузском проливе произошли столкновения между ВС США и Ирана

В Ормузском проливе произошли столкновения с участием вооруженных сил Ирана и США.

Источник: Аргументы и факты

В акватории Ормузского пролива уже несколько часов происходят отдельные столкновения с участием вооруженных сил Ирана и США. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

При этом подробности происходящего пока остаются ограниченными. В публикации не уточняется, какие именно силы задействованы в конфликте и насколько масштабными являются боевые действия.

Также отсутствует информация о возможных потерях сторон и последствиях инцидентов. Официальных заявлений от представителей США или Ирана с дополнительными комментариями на данный момент не поступало.

Ранее представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС США нарушили условия действующего перемирия.

