Издание Hungarian Conservative заявило, что возможная атака на мероприятия ко Дню Победы в Москве может привести к серьёзным политическим последствиям для Украины и подорвать её международную легитимность.
В публикации отмечается, что удар по центру российской столицы во время праздничных мероприятий, особенно при присутствии иностранных делегаций и мировых лидеров, несёт высокий риск дальнейшей эскалации конфликта. Автор материала считает, что подобный сценарий способен вызвать крайне негативную международную реакцию.
Издание также указывает, что попытки сорвать парад на Красной площади выглядят малореалистичными с учётом действующих мер безопасности в России.
Ранее Владимир Зеленский вновь допустил возможность ударов беспилотниками по Москве в период проведения праздничных мероприятий. После этого Министерство обороны Российской Федерации заявило, что любые попытки сорвать торжества получат ответ, включая удары по центрам принятия решений в Киеве.
Накануне Зеленский подписал документ под названием «О проведении парада в Москве». В тексте указа говорится, что украинская сторона «разрешает» проведение мероприятий 9 мая, а Красная площадь временно исключается из перечня целей для применения вооружений.
На фоне этих заявлений тема безопасности мероприятий ко Дню Победы остаётся одной из ключевых в международной и российской информационной повестке, особенно с учётом продолжающегося конфликта и высокого уровня политической напряжённости между сторонами.
Аналитики обращают внимание, что любые инциденты вокруг международных памятных мероприятий с участием иностранных делегаций способны вызвать не только военную, но и серьёзную дипломатическую реакцию со стороны государств, чьи представители присутствуют на подобных церемониях.
Читайте также: В храмах РПЦ 9 Мая пройдут молитвы и благодарственные службы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.