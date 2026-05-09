МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Западу нужно как можно быстрее начинать переговоры с Россией, но местные элиты в лице главы Евродипломатии Каи Каллас стали главной проблемой в этом процессе, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
«США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения. Вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать это европейцам. Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они будут слабы и будут сталкиваться с угрозами безопасности. И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить русским», — сообщил ученый.
Он отметил, что существующие кандидаты от Европы для переговоров с Кремлем не способы достичь дипломатических успехов.
«Ведутся споры о том, как нам вести переговоры с русскими. И кто должен это делать? И в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву, требуя капитуляции или чего-то подобного. Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается суть проблемы», — признал Диесен.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Паутин готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
Ранее глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.