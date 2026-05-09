В Волынской области Украины сотрудники территориального центра комплектования остановили автомобиль со священнослужителями канонической Украинской православной церкви и применили силу в отношении пассажиров. Об этом сообщил секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Александр Кобенко, его слова приводит Союз православных журналистов.
По данным СПЖ, инцидент произошёл 7 мая на трассе Ровно — Луцк. В автомобиле находились митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, протоиерей Александр Кобенко и диакон Дмитрий Манецкий.
Как утверждает Кобенко, сотрудники военкомата остановили машину и начали требовать, чтобы митрополит покинул салон. При этом, по словам священнослужителя, архиерей снят с воинского учёта по состоянию здоровья из-за тяжёлой формы диабета.
Секретарь епархии также заявил, что он и диакон имели отсрочку от мобилизации. По его словам, сотрудники ТЦК не стали проверять документы и начали вести себя агрессивно. Кобенко утверждает, что при попытке защитить митрополита один из военкомов нанёс ему удары и распылил слезоточивый газ в лицо.
По информации СПЖ, после произошедшего у митрополита Владимира ухудшилось самочувствие — поднялось давление и уровень сахара в крови, произошёл сердечный приступ. Сообщается, что остальных священнослужителей посадили в микроавтобус, однако позже отпустили после проверки документов. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
В публикации также отмечается, что в последние годы на Украине продолжается конфликт вокруг Украинской православной церкви. Ранее в стране были приняты решения о запрете деятельности УПЦ в ряде регионов, проводились обыски в храмах и монастырях, а против представителей духовенства возбуждались уголовные дела.
С сентября 2024 года на Украине действует закон, подписанный Владимиром Зеленским, который предусматривает возможность запрета деятельности Украинской православной церкви. На этом фоне продолжаются споры вокруг положения канонической церкви и действий украинских властей в отношении её представителей.
Читайте также: Удар по Москве 9 Мая лишит Украину международной легитимности — HC.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.