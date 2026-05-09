Трамп заявил, что Иран скоро ответит на мирные предложения США

Американская администрация в ближайшее время рассчитывает получить официальную реакцию Тегерана на выдвинутые ранее инициативы по урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп.
Его слова приводит РИА Новости.
В начале мая Вашингтон через пакистанскую сторону передал свой проект из 14 пунктов, который сейчас изучает иранское министерство иностранных дел.
Трамп пояснил, что ответные документы от зарубежных коллег должны поступить в самые сжатые сроки.
По его словам, после ознакомления с посланием американское руководство будет принимать решение о дальнейших шагах.
«Они, как ожидается, передадут письмо сегодня вечером. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Трамп.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что переговоры США и Ирана могут возобновиться на следующей неделе.