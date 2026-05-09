Трамп допустил отправку переговорщиков по украинскому урегулированию в РФ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в Москву официальную делегацию для участия в переговорах, направленных на урегулирование конфликта на Украине.
Американский лидер подчеркнул, что принял бы такое решение при наличии уверенности в его эффективности.
«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — заявил глава Белого дома.
Ранее Трамп также объявил о достижении соглашения о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной. Об этом сообщил в социальных сетях.