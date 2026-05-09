В кабмине ФРГ не смогли ответить, кто освободил Германию от нацизма

Заместитель официального представителя правительства ФРГ отказался ответить на вопрос, кто освободил Германию от нацизма.

Источник: Аргументы и факты

На правительственном брифинге в Германии заместитель официального представителя кабмина Штеффен Майер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто сыграл ключевую роль в освобождении страны от нацизма.

Ситуация произошла в ходе обсуждения недавнего поздравления канцлера Фридриха Мерца, в котором он отметил годовщину освобождения Германии, не упомянув при этом вклад Красной армии.

Журналисты поинтересовались, было ли отсутствие упоминания СССР и России в речи канцлера осознанным шагом. В ответ представитель правительства сначала предположил, что формулировки могли быть связаны с ограничениями в социальных сетях, однако затем признал, что не располагает конкретными объяснениями по этому поводу.

В ходе дальнейшего обмена вопросами Майер заявил, что речь канцлера носила однозначный характер и касалась освобождения миллионов людей в Европе. Однако на уточняющий вопрос о том, кто именно был освободителем, он ответил уклончиво, сославшись на историческую известность фактов, после чего завершил дискуссию без прямого ответа.

Ранее эксперт по внешней политике от партии BSW Севим Дагделен в своих соцсетях выступила с критикой запрета использования советской символики на памятных мероприятиях в Берлине.