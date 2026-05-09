Увеличение сроков действия режима прекращения огня является беспрецедентным гуманитарным жестом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Согласно заявлениям помощника президента России Юрия Ушакова, ранее Москва согласилась на предложение Соединённых Штатов приостановить боевые действия с 9 по 11 мая и провести обмен пленными.
Депутат пояснил, что Россия пошла навстречу американской стороне, несмотря на очередные теракты и хамство Владимира Зеленского.
По его словам, готовность Вашингтона оставаться посредником в урегулировании конфликта вызывает исключительно позитивную реакцию.
«Продление перемирия с российской стороны до 11 мая — поистине беспрецедентный гуманитарный шаг», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность продления режима прекращения огня в зоне украинского конфликта.