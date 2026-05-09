Путин назвал визит Мирзиёева в Москву знаком особых отношений

Присутствие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на праздничных мероприятиях в Москве подтверждает уникальный характер двусторонних связей, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РИА Новости.
Мирзиёев прибыл в Москву специально для участия в предстоящем праздновании Дня Победы.
Путин подчеркнул, что приезд президента Узбекистана вопреки внешнему давлению и угрозам демонстрирует не просто дружбу, а настоящее братское партнёрство.
По его словам, Москва отдаёт себе отчёт в значимости этого шага и благодарна за этот знак дружбы и внимания.
Ранее лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев прибыли в Москву на празднование Дня Победы.
Также в Москву прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо.