В Германии сорвали запуск антикризисной премии для работников

Палата федеральных земель Бундесрат заблокировала законопроект о введении антикризисной выплаты для работников в Германии, ранее анонсированной правительством канцлера Фридрих Мерц. Об этом сообщает таблоид Bild.
Речь идёт о выплате в размере одной тысячи евро, которую федеральные власти планировали реализовать через работодателей без налогообложения. Инициатива подавалась как мера поддержки населения на фоне энергетического кризиса и ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно публикации, законопроект ранее был одобрен бундестагом, однако федеральные земли отказались поддержать его в нынешнем виде. Главной причиной стало опасение регионов по поводу возможного сокращения налоговых поступлений.
Предполагалось, что налоговые льготы, связанные с компенсационными выплатами, фактически снизят доходы земель и муниципалитетов. При этом механизм компенсации расходов через повышение налога на табак, по оценке региональных властей, приносил бы выгоду преимущественно федеральному бюджету.
Как отмечает Bild, ни одна из земель, управляемых представителями блока ХДС/ХСС, не поддержала инициативу правительства.
Критика прозвучала и со стороны оппозиции. Глава парламентской фракции партии «Союз 90/Зелёные» Катарина Дреге заявила изданию, что антикризисная политика кабинета Мерца потерпела провал, поскольку предложения правительства не получили поддержки даже среди региональных руководителей.
Ситуация вокруг законопроекта усилила дискуссию о распределении финансовой нагрузки между федеральным центром и землями Германии, где региональные власти всё чаще требуют более детального согласования экономических мер, влияющих на местные бюджеты.
