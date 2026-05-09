Россиянам напомнили о новых правилах уплаты налога на проценты по вкладам

Гражданам предстоит до первого декабря уплатить сбор с доходов по банковским депозитам за прошлый год с учётом обновлённого порядка расчёта, рассказал юрист Александр Хаминский.
Согласно обновлённому законодательству, базовая ставка сбора теперь составляет 13% или 15%, а необлагаемая сумма зафиксирована на уровне 210 тыс. рублей.
При этом новые требования не затрагивают эскроу-счета и депозиты с доходностью ниже 1%.
Специалист пояснил, что налоговая служба самостоятельно соберёт информацию от финансовых организаций и разошлёт гражданам готовые квитанции.
По его словам, платить придётся только за ту часть прибыли, которая превышает установленный лимит, поэтому подавать декларации людям не потребуется.
