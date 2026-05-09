Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Нет выбора". В США заявили о серьезной проблеме из-за Украины

Аналитик Риттер: скоро может произойти эскалация конфликта РФ с Украиной и НАТО.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В ближайший месяц может произойти драматическая эскалация конфликта Украины и НАТО против России, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Проблема, которая может стать очень актуальной в ближайшем будущем, это, конечно же, Украина. Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО. В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы. Я думаю, что США не будут вмешиваться, потому что Трамп хочет, чтобы ему приписали заслугу в прекращении этого конфликта», — отметил он.

В то же время Риттер предположил, что Россия, в свою очередь, может сыграть значительную роль в урегулировании конфликте в Персидском заливе.

«Трамп сейчас ищет способ выйти из ситуации в Иране, потому что у него нет выбора. И я думаю, что в настоящий момент зарождается масштабная сделка между Россией и США», — добавил эксперт.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше