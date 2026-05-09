Бельгия пообещала передать Украине 53 самолёта F-16 к 2029 году

Ранее сообщалось, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украине ещё в 2023 году, до сих пор не поставлены. Два самолёта уже больше года в ремонте в Бельгии, а остальные четыре признаны технически неисправными и разобраны на запчасти.