В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на всей территории Ставропольского края.
Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал глава региона.
Действие специального режима распространяется на все населённые пункты Ставрополья.
Ранее специальный режим беспилотной опасности начал действовать на всей территории Пензенской области.
Дежурные подразделения ПВО успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.