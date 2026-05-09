Трамп: обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу

Президент США Дональд Трамп заявил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной может быть осуществлен в ближайшее время, фактически без задержек. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами.
По словам американского лидера, процесс передачи удерживаемых лиц ожидается в кратчайшие сроки после достижения соответствующих договоренностей между сторонами.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва поддержала предложение Трампа о временном перемирии с Украиной с 9 по 11 мая, а также согласилась на проведение обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» в этот период.