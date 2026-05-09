Трамп допустил отправку переговорщиков в Москву по украинскому урегулированию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 8 мая, сказал, что готов направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.
— Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет, — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о своей готовности направить американскую делегацию в Москву для переговоров по Украине, передает РИА Новости.
Также глава США допустил возможность продления перемирия в украинском конфликте.
Дональд Трамп ранее объявил о трехдневном перемирии между Москвой и Киевом, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Он сообщил, что это его предложение, и поблагодарил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского за то, что они его одобрили. Позже Россия и Украина подтвердили согласие на трехдневное прекращение огня. По словам американского лидера, режим перемирия включит в себя временную остановку боевых действий и обмен пленными в формате «1000 на 1000».
Вечером того же дня Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет придерживаться режима прекращения огня, если РФ так же будет его придерживаться.