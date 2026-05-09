Телеведущий Такер Карлсон в своем интервью немецкой газете Die Zeit высказал мнение, что именно действия Запада стали причиной начала Россией специальной военной операции на территории Украины.
Карлсон подчеркнул, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность, и отметил, что сотрудничество с Россией будет ей выгодно. В качестве примера он привел тот факт, что несколько лет назад Европа активно закупала российскую нефть.
Кроме того, журналист выразил обеспокоенность отсутствием полноценной свободы слова в странах Запада, возложив значительную долю ответственности за текущие проблемы в отношениях с Россией на Соединенные Штаты.
Ранее Карлсон выразил мнение, что действия западных элит также способствовали углублению и затягиванию конфликта на Украине, что, по его оценке, привело к тяжелым последствиям для страны.