Посол России в Вене назвал снос памятников советским солдатам кощунством

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Российская сторона расценивает случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям как недопустимое кощунство, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
В преддверии Дня Победы в ряде стран звучали призывы к так называемой «контекстуализации» памятников солдатам-освободителям, а также наблюдались дискуссии о пересмотре роли и итогов Второй мировой войны.
«Особое возмущение вызывают случаи осквернения и демонтажа памятников воинам-освободителям, что мы расцениваем как недопустимое кощунство и неуважение к памяти павших», — сказал посол, комментируя эти тенденции.