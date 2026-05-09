США в Тихом океане нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну

Два человека погибли, сообщило Южное командование американских ВС.

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. США нанесли в пятницу, 8 мая, очередной удар по судну, предположительно, используемому для наркотрафика в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится на странице командования в X.

Два человека погибли в результате удара, один — выжил. Южное командование уведомило Береговую охрану о необходимости «активировать поисково-спасательную систему». Военные США не пострадали.

Шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern spear) по борьбе с наркокартелями в ноябре прошлого года.

