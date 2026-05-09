Фицо: Я очень рад, что могу принимать участие в праздновании Дня Победы

Роберт Фицо подтвердил, что находится в российской столице для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. По его словам, у него есть «очень сильная причина» присутствовать на праздновании. Словацкий премьер подчеркнул, что решающую роль в победе над фашизмом сыграли народы бывшего Советского Союза, в том числе Россия. Он отметил, что не видит оснований комментировать позиции других политиков по этому вопросу.