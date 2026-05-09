Международное сообщество должно обратить самое пристальное внимание на сделанное Москвой предупреждение в адрес Владимира Зеленского, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Зеленский 4 мая пригрозил ударом в Москве по параду по случаю Дня Победы.
Захарова пояснила, что российские дипломаты заранее проинформировали другие страны о жёстких ответных мерах в случае попыток срыва парада.
По её словам, этот шаг был необходим из-за стремления западных государств игнорировать террористические угрозы Киева и продолжать снабжать его оружием.
«Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад… делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики», — сообщила Захарова.
Ранее представители Минобороны России заявили, что армия нанесёт удар по Киеву в случае попыток ВСУ сорвать празднование Дня Победы.