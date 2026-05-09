Официальный представитель Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что жители стран Балтии начали осознавать попытки лишить их исторической памяти. Об этом дипломат рассказала в интервью ТАСС, комментируя рост интереса к поездкам в Нарва в период празднования 9 Мая.
По словам Захаровой, жители прибалтийских государств стремятся увидеть мероприятия ко Дню Победы хотя бы через границу, поскольку не хотят терять связь с историей и памятью о событиях Великой Отечественной войны.
Представитель МИД РФ заявила, что люди в странах Балтии сопротивляются попыткам, которые она охарактеризовала как «ментальную перепрошивку». По её словам, речь идёт не о политических взглядах, а о стремлении сохранить историческую память и передать её следующим поколениям.
В качестве примера Захарова упомянула образ манкурта из произведений Чингиза Айтматова, связав его с попытками лишения людей исторических и культурных корней. Она также заявила, что подобные процессы сегодня нередко описывают термином «когнитивные войны».
Дипломат подчеркнула, что жители Прибалтики, выступающие против таких тенденций, сталкиваются с давлением и рисками. По её словам, эти люди пытаются противостоять навязыванию новой идеологии и сохранению разделения общества на «первый» и «второй» сорт.
Ранее сообщалось о росте спроса на поездки в Нарву в дни празднования Победы. Часть жителей прибалтийских стран приезжает к приграничным районам, чтобы наблюдать за концертами и памятными мероприятиями, проходящими на российской стороне границы.
Тема отношения к советскому историческому наследию остаётся одной из наиболее острых в странах Балтии, где в последние годы продолжаются споры вокруг памятников, празднования 9 Мая и преподавания истории Второй мировой войны.
Ранее мы писали: Эстонец заявил, что почти ежедневно ездит в Россию за продуктами.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.