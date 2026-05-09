Захарова заявила о сопротивлении жителей Балтии «перепрошивке»

Официальный представитель Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что жители стран Балтии начали осознавать попытки лишить их исторической памяти.

Официальный представитель Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что жители стран Балтии начали осознавать попытки лишить их исторической памяти. Об этом дипломат рассказала в интервью ТАСС, комментируя рост интереса к поездкам в Нарва в период празднования 9 Мая.

По словам Захаровой, жители прибалтийских государств стремятся увидеть мероприятия ко Дню Победы хотя бы через границу, поскольку не хотят терять связь с историей и памятью о событиях Великой Отечественной войны.

Представитель МИД РФ заявила, что люди в странах Балтии сопротивляются попыткам, которые она охарактеризовала как «ментальную перепрошивку». По её словам, речь идёт не о политических взглядах, а о стремлении сохранить историческую память и передать её следующим поколениям.

В качестве примера Захарова упомянула образ манкурта из произведений Чингиза Айтматова, связав его с попытками лишения людей исторических и культурных корней. Она также заявила, что подобные процессы сегодня нередко описывают термином «когнитивные войны».

Дипломат подчеркнула, что жители Прибалтики, выступающие против таких тенденций, сталкиваются с давлением и рисками. По её словам, эти люди пытаются противостоять навязыванию новой идеологии и сохранению разделения общества на «первый» и «второй» сорт.

Ранее сообщалось о росте спроса на поездки в Нарву в дни празднования Победы. Часть жителей прибалтийских стран приезжает к приграничным районам, чтобы наблюдать за концертами и памятными мероприятиями, проходящими на российской стороне границы.

Тема отношения к советскому историческому наследию остаётся одной из наиболее острых в странах Балтии, где в последние годы продолжаются споры вокруг памятников, празднования 9 Мая и преподавания истории Второй мировой войны.

