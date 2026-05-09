Историк заявил, что знает о более чем 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бразильский историк Педро Бурини заявил РИА Новости, что располагает сведениями о более чем 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии после Второй мировой войны.
«Это труд всей моей жизни. Я располагаю данными о 30 нацистах, скрывшихся в Бразилии», — сообщил он.
Собеседник агентства, написавший книгу о главвраче концлагеря «Аушвиц-Биркенау» Йозефе Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра», рассказал, что ведет свою исследовательскую деятельность с 2006 года.
Бурини отметил, что многие нацисты въехали в страну в 1960-е годы и обосновались вдали от крупных городов, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.