Захарова ответила на слова Трампа о победе США над злом в Европе

Высказывания президента США Дональда Трампа об американском триумфе над тиранией фактически унижают европейских союзников Вашингтона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
Ранее Трамп подписал специальную прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, приписав решающую заслугу в этом американским вооружённым силам.
Захарова пояснила, что западные государства отвергли предложенный Россией единый подход к сохранению исторической памяти.
По её словам, пока зарубежные политики продолжают спорить о собственном доминировании в мире, Москва уверенно встречает праздник и гордо несёт поднятое Красной армией Знамя Победы.
«Он (Трамп. — RT)… чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая», — написала Захарова.
Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что День Победы помогает нормализовать отношения России и США.