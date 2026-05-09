«Дни премьерства Стармера сочтены»: западные СМИ — о поражении лейбористов на местных выборах

Как сообщала ранее газета The Daily Telegraph, имидж премьер-министра в последние месяцы был настолько «токсичным», что собственная партия отстранила его от участия в агитации. С начала марта Стармер появлялся всего на 11 предвыборных мероприятиях. Это «не выдерживает сравнения» с активностью конкурентов: за то же время лидер Reform UK Найджел Фарадж совершил 71 поездку, а лидер Консервативной партии Кеми Баденок провела 41 встречу с избирателями, сообщает издание.