«Дни премьерства Стармера сочтены»: западные СМИ — о поражении лейбористов на местных выборах

Западные СМИ обсуждают возможность скорой отставки британского премьер-министра Кира Стармера после поражения правящей партии на местных выборах. Как сообщает GB News, на следующее утро после выборов несколько однопартийцев Стармера в парламенте публично призвали его уйти с поста. The Independent отмечает, что некоторые лейбористы сравнивают своего лидера с экс-президентом США Джо Байденом. The Daily Telegraph обвиняет в проблемах партии «токсичный» имидж премьера. А Modern Diplomacy и The Spectator констатируют конец двухпартийной системы в Великобритании.
Западные СМИ активно комментируют сокрушительное поражение правящей партии Великобритании на выборах в органы местного самоуправления. По сообщениям журналистов, лейбористы винят в своём провале премьер-министра Кира Стармера: всё громче звучат призывы к его отставке.
Так, GB News передаёт, что утром в пятницу, 8 мая несколько членов парламента от Лейбористской партии публично потребовали от Стармера покинуть пост премьер-министра. А примерно за две недели до провала на избирательных участках министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд «в частном порядке попросил премьер-министра официально обозначить сроки своего ухода в отставку».
По оценкам Reuters, «тяжёлые потери» лейбористов на выборах, состоявшихся 7 мая по всей стране, «продемонстрировали глубину недовольства избирателей британским премьер-министром и усилили сомнения в его будущем». Кандидаты от правящей партии проиграли даже в тех округах, которые традиционно считались «оплотами лейбористов», при этом главным победителем называют правую популистскую партию Reform UK во главе с инициатором брексита Найджелом Фараджем, говорится в материале.
Новостное агентство напоминает, что всего два года назад Стармер уверенно привёл лейбористов к власти, пообещав избирателям «стабильность после многих лет политического хаоса».
«Но время его пребывания на посту было ознаменовано многочисленными политическими шатаниями из стороны в сторону, перетасовкой советников и назначением на должность посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который был впоследствии уволен… из-за связей с покойным Джеффри Эпштейном, осуждённым за преступления сексуального характера», — пишет Reuters.
Несмотря на резкое падение популярности, Стармер по-прежнему заявляет, что намерен возглавлять правительство вплоть до следующих парламентских выборов, сообщает агентство.
The Independent обращает внимание на то, как быстро на Стармера обрушился гнев однопартийцев.
«Вы хотите избавиться от Стармера — но можете ли вы объяснить, как бы вы исправили ситуацию, лейбористы?».
«Едва было подсчитано достаточно голосов, чтобы огромные потери лейбористов стали очевидны, критики сэра Кира Стармера принялись писать ему некролог», — комментирует газета.
По данным The Independent, некоторые из прежних союзников премьера даже высказали мнение, что он может «нанести лейбористам такой же ущерб, какой больной Джо Байден нанёс американским демократам» в 2024 году.
«Похоже, дни премьерства Стармера сочтены — это трудно отрицать», — говорится в публикации.
«Токсичный» имидж и предсказуемый результат.
По выражению независимой британской журналистки Вики Смит, местные выборы послужили своего рода «референдумом о Стармере», а их результат «не стал неожиданностью».
«Для британцев нет ничего необычного в том, чтобы голосовать на местных выборах, исходя из общей политической обстановки в стране. Избиратели, недовольные экономикой, иммиграцией, работой государственных служб или руководителями, используют свои бюллетени на местном уровне как возможность выразить раздражение, не дожидаясь всеобщих (парламентских. — RT) выборов», — объясняет Смит в своей статье на платформе Substack.
Как сообщала ранее газета The Daily Telegraph, имидж премьер-министра в последние месяцы был настолько «токсичным», что собственная партия отстранила его от участия в агитации. С начала марта Стармер появлялся всего на 11 предвыборных мероприятиях. Это «не выдерживает сравнения» с активностью конкурентов: за то же время лидер Reform UK Найджел Фарадж совершил 71 поездку, а лидер Консервативной партии Кеми Баденок провела 41 встречу с избирателями, сообщает издание.
«Токсичного» Стармера не подпускают к предвыборной кампании".
«Правда в том, что подавляющее большинство лейбористов в местных советах были бы удручены, если бы им сказали, что сэр Кир приедет в их округ в рамках предвыборной кампании», — поведал The Telegraph неназванный однопартиец Стармера в парламенте.
По данным опроса YouGov от 20 апреля, лишь пятая часть электората считает, что Стармер справляется с обязанностями главы правительства, в то время как 70% выражают недовольство. Схожие результаты показал опрос Ipsos: удовлетворены работой «сэра Кира» оказались лишь 18% респондентов. А исследователи The Economist незадолго до местных выборов оценили уровень поддержки лейбористов менее чем в 20%.
YouGov: «Насколько успешно Кейр Стармер справляется с обязанностями премьер-министра?».
На этом фоне издание Politico предсказывало Стармеру «адскую неделю». Многочисленные британские новостные ресурсы, такие как The Guardian, London Now и The Independent, за несколько дней до голосования писали о зреющем «заговоре в парламенте»: лейбористы уже подумывали сместить непопулярного лидера, который тянет их на дно.
«Сообщения о планах рядовых парламентариев выступить против сэра Кира после местных выборов появляются на фоне слухов о возможном выдвижении на пост лидера партии министра здравоохранения Уэса Стритинга, бывшего вице-премьера Анджелы Рейнер или мэра Большого Манчестера Энди Бернема», — говорится в публикации London Now.
В конце апреля Financial Times опубликовала аудиозапись, на которой посол Великобритании в США Кристиан Тёрнер прогнозировал отстранение «упрямого» премьер-министра после местных выборов. Эти высказывания были сделаны ещё в феврале, в разгар международного скандала из-за публикации файлов Эпштейна.
«Гибель двухпартийной системы».
Тем временем Modern Diplomacy пишет, что впечатляющие результаты партии Найджела Фараджа свидетельствуют о «серьёзнейшей трансформации британской политики»: всё больший вес обретают новые политический силы, такие как Reform UK, «Зелёные», а также националистические партии в парламентах Шотландии и Уэльса.
«Британские лейбористы наказаны на местных выборах: взлёт Reform UK и разлом британской политической системы».
«Вместо традиционной двухпартийной системы, в которой доминируют лейбористы и консерваторы, Великобритания всё больше смещается в сторону многопартийного ландшафта», — комментирует издание.
Успехи Reform UK, получившей сотни мест в советах по всей стране и значительно укрепившей своё влияние, Modern Diplomacy связывает с тем, что партия противопоставляет себя истеблишменту.
«Программа партии… по-видимому, находит отклик у избирателей, которые чувствуют себя оторванными как от Лейбористской, так и от Консервативной партии», — поясняется в статье.
«Местные выборы в Англии 2026 года: история о политике нового типа».
О «гибели двухпартийной системы» пишет и The Conversation. Аналитический сайт констатирует усталость электората от политической элиты.
«История местных выборов 2026 года — это история о явном стремлении общественности наказать старый истеблишмент… Мы видим, как электорат повсеместно и мощно заявляет о том, что желает не только радикальных политических альтернатив, но и радикальной альтернативы политике как таковой», — убеждён автор статьи.